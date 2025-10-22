На даче рядом с Курганом загорелся автомобиль
Сотрудники МЧС потушили автомобиль
В садовом товариществе недалеко от Кургана пожарные потушили автомобиль. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«В СНТ „Синтез 2“ Кетовского округа загорелся легковой автомобиль. Огонь потушили четыре спасателя. Предварительная причина связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее в в Заозерном микрорайоне Кургана загорелась Niva Chevrolet, водитель которой был госпитализирован с отравлением угарным газом, а причиной возгорания стала неисправность автомобиля. Кроме того, в регионе фиксировались пожары, связанные с коротким замыканием и поджогами, когда огонь уничтожал не только транспорт, но и имущество владельцев.
