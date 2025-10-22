Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

На даче рядом с Курганом загорелся автомобиль

22 октября 2025 в 23:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудники МЧС потушили автомобиль

Сотрудники МЧС потушили автомобиль

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В садовом товариществе недалеко от Кургана пожарные потушили автомобиль. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В СНТ „Синтез 2“ Кетовского округа загорелся легковой автомобиль. Огонь потушили четыре спасателя. Предварительная причина связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в в Заозерном микрорайоне Кургана загорелась Niva Chevrolet, водитель которой был госпитализирован с отравлением угарным газом, а причиной возгорания стала неисправность автомобиля. Кроме того, в регионе фиксировались пожары, связанные с коротким замыканием и поджогами, когда огонь уничтожал не только транспорт, но и имущество владельцев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал