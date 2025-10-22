Частная компания займется благоустройством в центре Кургана
В Кургане продолжается работа по благоустроуйству дворов
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В Кургане благоустройством территории на улице Зорге займется частная компания. Об этом говорится в ответе представителей горадминистрации.
«Двор на улице Зорге возле дома №46 благоустроит ООО „Такстелеком“. Здесь фирма откроет новый офис», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Ранее в Кургане реализовывались проекты по благоустройству общественных пространств — в этом году завершили работы в двух мини-скверах на улице Дзержинского, а также обновляли зоны отдыха в центре города и в Заозерном районе. Власти отмечают, что такие проекты сопровождаются комплексным подходом: помимо благоустройства территорий, проводится замена инженерных сетей и ремонт дорожного покрытия.
- Евгений22 октября 2025 22:55Это правильный подход...