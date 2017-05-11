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11 мая 2017
13:31  11 мая 2017 3

Собянин рассказал, какие «небоскребы» построят вместо хрущевок

Праймериз
Глава столицы считает временное жилье бессмысленной меройФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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В беседе с журналистами мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что жильцы снесенных пятиэтажек будут сразу заселяться в новые дома без передержек во временном жилье. Также мэр назвал этажность домов, которые появятся в столице.

«Это не какие-то небоскребы, это дома от шести до 14 этажей, то есть такая среднего уровня застройка, с той плотностью, которая сегодня предусмотрена генеральным планом», — сообщил мэр в эфире радиостанции «Вести FM» и добавил, что стоимость нового жилья будет выше на 20%.

Собянин отметил, что предоставлять временное жилье бессмысленно и город предоставит «хрущевцам» новые квартиры. «Никаких временных квартир, маневренного фонда мы предоставлять не будем. Это однозначно», — отрезал мэр.

Семен Гринберг
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