Работа аэропорта Берлина нарушена из-за сообщений о БПЛА

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) предложила разрешить силовым структурам сбивать дроны, замеченные над аэропортами. Глава ассоциации Питер Гербер заявил, что это необходимо для безопасности полетов и предотвращения убытков, которые уже исчисляются миллионами евро. Он напомнил, что BDF предупреждает о рисках дронов уже десять лет. Поводом для обращения стали недавние инциденты, включая остановку работы аэропорта Мюнхена из-за неопознанных БПЛА, когда были отменены около 20 рейсов.