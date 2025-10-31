Работа аэропорта Берлина нарушена из-за сообщений о БПЛА
Неизвестный дрон парализовал работу аэропорта в Берлине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Работа берлинского аэропорта была временно нарушена из-за появления неизвестного беспилотника. Инцидент привел к временным сбоям в расписании воздушной гавани. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Работа аэропорта Берлина была временно нарушена. Это произошло из-за обнаружения неизвестного дрона», — пишет агентство DPA. На данный момент агентство не приводит других подробностей инцидента.
Ранее URA.RU сообщало, что Федеральная ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) предложила разрешить силовым структурам сбивать дроны, замеченные над аэропортами. Глава ассоциации Питер Гербер заявил, что это необходимо для безопасности полетов и предотвращения убытков, которые уже исчисляются миллионами евро. Он напомнил, что BDF предупреждает о рисках дронов уже десять лет. Поводом для обращения стали недавние инциденты, включая остановку работы аэропорта Мюнхена из-за неопознанных БПЛА, когда были отменены около 20 рейсов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.