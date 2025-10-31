Логотип РИА URA.RU
Россиянам поставлен дедлайн по уплате имущественных налогов за 2024 год

01 ноября 2025 в 03:10
До 1 декабря россияне обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Граждане РФ, в собственности которых находятся земельные участки, объекты недвижимости и автотранспорт, должны произвести уплату имущественных налогов за 2024 год не позднее 1 декабря. Таким образом, на выполнение данной обязанности у налогоплательщиков остается один месяц. Об этом напомнила налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

«До 1 декабря 2025 необходимо заплатить налоги за 2024 год. Для этого подавать налоговую декларацию физическим лицам не нужно: налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление», — рассказала в интервью РИА Новости Мучараева.

Федеральная налоговая служба направляет соответствующие уведомления владельцам имущества в двух форматах: традиционным почтовым отправлением на бумажном носителе либо в цифровом виде. Сделано это будет через личный кабинет налогоплательщика на платформе «Госуслуги».

Продолжение после рекламы

В налоговом уведомлении отражаются сведения о налоговых обязательствах за 2024 год. Они включают транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц, а также налог на доходы физических лиц в отношении тех доходов, с которых данный налог не был удержан в истекшем году.

Размеры ставок по имущественным, земельным и транспортным налогам варьируются в зависимости от региона. Итоговая сумма налоговых обязательств может изменяться из-за переоценки объектов недвижимости, поскольку налогообложение осуществляется на основании кадастровой стоимости, а также при наличии у плательщика права на применение налоговых льгот.

Ранее эксперт информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин предупреждал, что в период подготовки к уплате налогов активизируются мошенники. Они предлагают россиянам различные схемы помощи в оплате сбора.

