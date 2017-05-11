{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
15:25  11 мая 2017 2

Тунгусов начинает новую избирательную реформу. Екатеринбург переписывает устав, по Нижнему Тагилу принято особое решение

Интервью мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Реконструкция Демидовской дачи. Нижний Тагил, носов сергей
Сергей Носов изберет нижнетагильскую гордуму по старым правиламФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в четверг, 11 мая, приступили к предварительному изучению двух вариантов проекта поправок к избирательному кодексу региона. Первый из них предусматривает отмену действующей статьи об обязательном проведении выборов в нижнетагильскую и екатеринбургскую гордумы по смешанной системе (50% депутатов по одномандатным округам, 50% — по партийным спискам). Во втором варианте предлагается снизить долю депутатов, избираемых по партспискам, до 25%.

Как стало известно «URA.RU», парламентариям предстоит до конца текущего месяца определиться, какой из двух вариантов реформы они будут реализовывать. Ожидается, что соответствующий законопроект будет официально внесен и принят в июне.

В этом случае он не коснется намеченных на сентябрь 2017 года выборов в Нижнем Тагиле. Спикер нижнетагильской гордумы Александр Маслов напомнил, что местный избирком уже начал работу по подготовке к выборам по пока действующим правилам, смешанная схема положена в основу объявленных «Единой Россией» праймериз.

Но намеченные на сентябрь 2018 года выборы в екатеринбургскую гордуму в любом случае пройдут по новым правилам. У местных депутатов будет достаточно времени для внесения необходимых поправок в устав города.

Соавтор обоих вариантов законопроектов, депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, пояснил «URA.RU», что областные власти обязаны провести реформу в связи со внесенными в федеральное законодательство изменениями. С недавнегоо времени в российском законодательстве исчезли любые указания о схеме проведения местных выборов.

«Нам тоже было бы логичнее передать муниципалитетам право самостоятельно определять, в каких пропорциях им избирать одномандатников и списочников. В этом случае они при желании будут вправе оставить у себя смешанную систему. Но есть и другие мнения», — говорит Вегнер.

Об отмене прямых выборов мэров Екатеринбурга и Нижнего Тагила речи пока не идет. Не исключено, что депутаты Заксобрания рассмотрят этот вопрос предстоящей осенью.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров