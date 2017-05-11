15:25 11 мая 2017 2

Сергей Носов изберет нижнетагильскую гордуму по старым правилам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в четверг, 11 мая, приступили к предварительному изучению двух вариантов проекта поправок к избирательному кодексу региона. Первый из них предусматривает отмену действующей статьи об обязательном проведении выборов в нижнетагильскую и екатеринбургскую гордумы по смешанной системе (50% депутатов по одномандатным округам, 50% — по партийным спискам). Во втором варианте предлагается снизить долю депутатов, избираемых по партспискам, до 25%.

Как стало известно «URA.RU», парламентариям предстоит до конца текущего месяца определиться, какой из двух вариантов реформы они будут реализовывать. Ожидается, что соответствующий законопроект будет официально внесен и принят в июне.

В этом случае он не коснется намеченных на сентябрь 2017 года выборов в Нижнем Тагиле. Спикер нижнетагильской гордумы Александр Маслов напомнил, что местный избирком уже начал работу по подготовке к выборам по пока действующим правилам, смешанная схема положена в основу объявленных «Единой Россией» праймериз.

Но намеченные на сентябрь 2018 года выборы в екатеринбургскую гордуму в любом случае пройдут по новым правилам. У местных депутатов будет достаточно времени для внесения необходимых поправок в устав города.

Соавтор обоих вариантов законопроектов, депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, пояснил «URA.RU», что областные власти обязаны провести реформу в связи со внесенными в федеральное законодательство изменениями. С недавнегоо времени в российском законодательстве исчезли любые указания о схеме проведения местных выборов.

«Нам тоже было бы логичнее передать муниципалитетам право самостоятельно определять, в каких пропорциях им избирать одномандатников и списочников. В этом случае они при желании будут вправе оставить у себя смешанную систему. Но есть и другие мнения», — говорит Вегнер.

Об отмене прямых выборов мэров Екатеринбурга и Нижнего Тагила речи пока не идет. Не исключено, что депутаты Заксобрания рассмотрят этот вопрос предстоящей осенью.