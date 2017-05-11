15:48 11 мая 2017 4

Блогеры высказались в защиту коллеги и были в шоке от речи судьи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговор осужденному за экстремизм Руслану Соколовскому, который вынес утром в четверг, 11 мая, Верх-Исетский суд Екатеринбурга, вызвал большой резонанс среди российских блогеров, знаменитостей и современных художников. Больше всего поддержки осужденный получил в «Твиттере».

«Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провёл в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу Оборонсервиса», — начал рассуждения оппозиционер Алексей Навальный.

«Наличие в ПРИГОВОРЕ фразы „формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол“ отлично подтверждает наличие мракобесия и произвола, — продолжил глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. — Если кем и возбуждается ненависть и вражда к религии, то прямо сейчас судьей в екатеринбургском суде».

1/3 Известный художник Duran также отреагировал на приговор Соколовскому… Фото: Duran

«В России, кстати, царят мракобесие и произвол, — поддержал коллег руководитель штаба Навального Леонид Волков. — Приговор всей этой аморальной, бессмысленной системе можно послушать онлайн, прогресс».

Свои эмоции, процитировав судью, также выразила участница нашумевшей панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова: «Наделил иисуса христа качествами покемона, а также чертами бестиария японской мифологии».

Поперечный отправился к Храму на Крови сразу после приговора суда Фото: Instagram Данилы Поперечного

Кроме того, с иронией к процессу отнеслись другие известные блогеры. Так, самый известный кинокритик на YouTube под ником BadComedian также сослался на слова судьи: «Соколовский формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол © Надо посадить подонка на 3 года, за отрицание существования бога».

В это же время в зале находились известный стендап-комик и видеомейкер Данила Поперечный и видеоблогер Руслан Усачев, которые пришли лично поддержать Руслана Соколовского. «Прилетели в Екб на вынесение приговора Соколовскому. Не смогли пропустить этот акт сумасшествия», — прокомментировал Поперечный, а после приговора принялся гулять по Екатеринбургу, отпуская шутки о церкви.

Отметим, сегодня суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу блогера Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Его приговорили к 3,5 года условно. «URA.RU» вело прямую трансляцию из зала.