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11 мая 2017
15:56  11 мая 2017 2

Носов предложил спарринг-партнера Куйвашеву на праймериз «Единой России». Однопартийцы поддержали единогласно

Визит губернатора СО в Ирбит, шептий виктор, куйвашев евгений, рапопорт леонид
Лидер "единороссов" Куйвашев (справа) будет бороться на праймериз с лидером "единороссов" ШептиемФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Спарринг-партнером врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» станет секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий. Обе кандидатуры сегодня на заседании регионального политсовета предложил член высшего совета партии Сергей Носов.

«Я уверен, что, принимая решение о назначении Евгения Владимировича врио губернатора, президент [России Владимир Путин] взвесил все за и против. Для меня лично это значит, что президент определился со своим выбором», — сказал Носов, представляя кандидатуру Евгения Куйвашева.

Говоря о кандидатуре Виктора Шептия, высокопоставленный «единоросс» подчеркнул, что «праймериз подразумевает активное общение с секретарями первичных отделений, и Шептий справится с этой задачей лучше, чем кто-либо другой».

Обе кандидатуры были единогласно поддержаны участниками заседания. Встречи с руководителями «первичек» запланированы на период с 15 мая по 5 июня.

Константин Джултаев
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