Разыскиваемый не явился на судебное заседание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На вокзале Екатеринбурга полицейские задержали 40-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск. Мужчина проходил по уголовной статье и решил сбежать от судебного заседания, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Сотрудники ППС полиции линейного отдела задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга мужчину, подходящего по приметам, и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств», — пояснили в ведомстве. После установления личности мужчину передали инициатору розыска.

Беглецом оказался житель Сухого Лога. Он проходил по уголовному делу по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) как подозреваемый. После расследования дело передали в суд, однако сам мужчина решил сбежать. Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Продолжение после рекламы