Обращение тагильчанки, обвиненной в гибели 11 человек, к Быстрыкину заметили

Вероятно, Александр Бастрыкин услышал обращение Елены Сербиновой Фото: Следственный комитет РФ

Обращение Елены Сербиновой из Нижнего Тагила к главе СКР Александру Бастрыкину не осталось незамеченным. Ранее женщина, обвиненная в гибели 11 человек, заявила, что сумела купить такие же сертификаты, как у экспертов, которые пришли к выводу, что именно ее квартира стала причиной взрыва. Теперь она сообщила, что деньги, заплаченные за документы взрывотехника, ей вернули.

«Мне пришел возврат денежных средств, уплаченных за сертификаты (те самые 27 тысяч рублей), а также уведомление об аннулировании сертификатов соответствия судебных экспертов, выданных мне и Михаилу Касьянову. В уведомлении указано, что „по результатам проверки, инициированной в сентябре 2025 года в отношении Сербиновой и Касьянова, было выявлено несоответствие их профессионального опыта требованиям, предъявляемым к заявленным специальностям“, — написала Сербинова на своей странице во „ВКонтакте“.

Женщина провела уникальный эксперимент. Не согласная с предъявленным ей обвинением в причинении гибели по неосторожности людям, она изучила результаты экспертизы, которую привели в частном судебном центре в Кирове и которая приобщена к материалам уголовного дела. Она обратила внимание, что сертификаты экспертам выданы одной фирмой из Санкт-Петербурга. Сербинова связалась с этой фирмой и за 27 тысяч в считаные дни приобрела сразу три сертификата — такие же, как у кировских экспертов. Такой же трюк проделал ее сосед по дому Касьянов, тоже не согласный с выводами кировских экспертов.

Продолжение после рекламы

Легкость, с которой тагильчане стали «экспертами-взрывотехниками», зародила еще большие сомнения в правильности выводов экспертов о том, что взрыв газа случился в квартире Сербиновой. О своих сомнениях она поведала в видеообращении к Бастрыкину. Спустя несколько дней ей вернули деньги, а сертификаты аннулировали.

«Уверена, что поводом аннулирования наших сертификатов стало мое видеообращение. Радует, что нас слышат контролирующие органы — и им за это скажу спасибо! Меня интересует только один вопрос: пришло ли такое уведомление об аннулировании сертификатов „экспертам“, которые проводили взрыво-технологическую экспертизу по нашему уголовному делу?» — добавила женщина.