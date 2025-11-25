Сотрудника ЧОП уже задержали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подозреваемым в убийстве 33-летнего екатеринбуржца Николая А. стал сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) из Магнитогорска 45-летний Вадим Т. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

По данным агентства, Вадим приехал в столицу Урала из Магнитогорска. Там он трудился слесарем и работал на индивидуальных предпринимателей. «У Вадима есть дочь и жена», — отметила его знакомая в беседе с URA.RU. Сам Вадим тоже пытался быть предпринимателем, но не получилось.

Как писало URA.RU, инцидент произошел в сетевом магазине на улице Пехотинцев, 7. На Николая набросились несколько сотрудников охраны, которых вызвали в соседнем магазине. Мужчину били руками и ногами. Когда его доставили в отдел полиции, он скончался.

Силовики задержали Вадима. Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником ЧОП, совершенное с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.