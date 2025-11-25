На 10-летии Ельцин Центра ждут семью Ельцина и Абрамовича

Татьяна и Валентин Юмашевы приезжали в Екатеринбург весной 2025 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На праздновании 10-летия Ельцин Центра, которое отмечается 25 ноября, ждут статусных гостей. Среди них — свердловский губернатор Денис Паслер, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, а также миллиардер Роман Абрамович и дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин (глава администрации президента в 1997—1998 годах). Об этом URA.RU рассказал источник в Ельцин Центре.

В каких именно мероприятиях могут поучаствовать почетные гости, не уточняется. По плану сегодня вечером на площадке откроют выставку «10 лет в Центре», посвященную истории Ельцин Центра, и представят премьеру спектакля-фантазии «Маяковский. Встреча», созданного совместно с командой Art Seasons (она также презентовали весной постановку о Борисе Рыжем на Свердловской киностудии, там и был замечен Абрамович).

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра. Там заявили, что Юмашевых ждут точно, по остальным понимания пока нет, но члены попечительского совета приглашены.

В последний раз Юмашевы в компании с миллиардером совершали визит в Ельцин Центр в апреле 2025 года. Тогда они осмотрели две экспозиции — «Владимир Куприянов. Возвращение времени», где представлены работы одноименного фотохудожника, и «Это война», посвященную 80-летию Победы. Также Юмашева пообщалась с командой ЕЦ.