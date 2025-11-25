Джалал Миканаев ранее был судим за убийство Фото: предоставлено Кировский райсудом

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 54-летнему сварщику Джалалу Миканаеву, обвиненного в жестоком убийстве двух сотрудниц казино в 2001 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Миканаева признали виновным. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

По данным агентства, Миканаева задержали в его квартире на Стахановской 10 апреля. Силовую операцию провели сотрудники Росгвардии и СУ СК. Следователя считают, что трагедия произошла во время застолья на улице Менжинского. Джалал поругался с девушками, одну из них ударил головой об стол и стал возить лицом по разбитому стакану, а вторую избил кулаками.

После этого он задушил обеих жертв поясом, считают в СК. Мужчина скрылся с места преступления. Но позже попал в колонию за другое убийство. Спустя годы силовики смогли раскрыть и эпизод на Менжинского.