Екатеринбуржец задушил сотрудниц казино и попал в колонию через 24 года. Фото
Джалал Миканаев ранее был судим за убийство
Фото: предоставлено Кировский райсудом
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 54-летнему сварщику Джалалу Миканаеву, обвиненного в жестоком убийстве двух сотрудниц казино в 2001 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Миканаева признали виновным. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.
По данным агентства, Миканаева задержали в его квартире на Стахановской 10 апреля. Силовую операцию провели сотрудники Росгвардии и СУ СК. Следователя считают, что трагедия произошла во время застолья на улице Менжинского. Джалал поругался с девушками, одну из них ударил головой об стол и стал возить лицом по разбитому стакану, а вторую избил кулаками.
После этого он задушил обеих жертв поясом, считают в СК. Мужчина скрылся с места преступления. Но позже попал в колонию за другое убийство. Спустя годы силовики смогли раскрыть и эпизод на Менжинского.
Джалала Миканаева отправили за решетку
Фото: предоставлено прокуратурой Свердловской области
