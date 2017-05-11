16:50 11 мая 2017 0

Создателя "групп смерти" оставили под арестом Фото: Илья Московец © URA.RU

Создатель «групп смерти» во «ВКонтакте» Филипп Будейкин, известный в соцсетях как «Филипп Лис», признал свою вину в призывах подростков к самоубийству. Накануне суд продлил ему срок ареста.

После задержания Будейкин заявлял следователям, что страдает биполярным расстройством. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он также рассказывал, что в детстве его избивали мать и старший брат. Создавая «группы смерти», он провозгласил своей целью чистку общества от «биомусора», пишет портал «Русская планета».

Филиппа Будейкина задержали в Солнечногорске. Ему и ряду его сообщников вменяется доведение до самоубийства как минимум 15 подростков. Эксперты полагают, что организаторы «групп смерти» причастны к самоубийствам, по меньшей мере, 130 школьников в разных городах страны. Они втягивали подростков в некий квест, присваивали им индивидуальные номера и давали 50 дней на раздумье. После этого подростки должны были совершить «самовыпиливание».

Накануне суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения Будейкину в виде заключения под стражей до 20 августа 2017 года. Уголовное дело в отношении «основателя групп смерти» возбуждено по двум статьям: ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).