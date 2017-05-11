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11 мая 2017
16:50  11 мая 2017 0

Создатель «групп смерти» для подростков признал свою вину. Проводил чистку общества от «биомусора»

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, камера, арест, тюрьма, кружка
Создателя "групп смерти" оставили под арестомФото: Илья Московец © URA.RU

Создатель «групп смерти» во «ВКонтакте» Филипп Будейкин, известный в соцсетях как «Филипп Лис», признал свою вину в призывах подростков к самоубийству. Накануне суд продлил ему срок ареста.

После задержания Будейкин заявлял следователям, что страдает биполярным расстройством. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он также рассказывал, что в детстве его избивали мать и старший брат. Создавая «группы смерти», он провозгласил своей целью чистку общества от «биомусора», пишет портал «Русская планета».

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Филиппа Будейкина задержали в Солнечногорске. Ему и ряду его сообщников вменяется доведение до самоубийства как минимум 15 подростков. Эксперты полагают, что организаторы «групп смерти» причастны к самоубийствам, по меньшей мере, 130 школьников в разных городах страны. Они втягивали подростков в некий квест, присваивали им индивидуальные номера и давали 50 дней на раздумье. После этого подростки должны были совершить «самовыпиливание».

Накануне суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения Будейкину в виде заключения под стражей до 20 августа 2017 года. Уголовное дело в отношении «основателя групп смерти» возбуждено по двум статьям: ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Нина Калинина
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