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11 мая 2017
18:49  11 мая 2017 0

Сироты на Урале бросили свои гнилые дома: содержать навязанное чиновниками жилье им не по карману

Семья бросила дом после того, как за три месяца им насчитали за электроэнергию 38 тысяч рублейФото: Наталья Ячменева

В селе Махнево Свердловской области пустуют дома, построенные для детей-сирот. Люди вынуждены покинуть жилье из-за невозможности там жить.

Три двухквартирных дома были построены на улице Молодежной в селе Махнево в Алапаевском районе Свердловской области для детей-сирот в 2015 году. Внешне дома выглядят неплохо, но внутри оказались гнилыми. Возглавлявший тогда администрацию села Николай Бузань категорически отказался подписывать акт приемки.

«Дома оказались построены совершенно непотребно: разморожен фундамент, не утеплены пол и крыша, не забетонированная выгребная яма, еще много других нарушений. Приезжал и сильно давил тогдашний министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько, ему надо было отчитываться о выполнении программы. Он знал, что в этих домах нельзя жить, но говорил: „Вы подпишите, а мы потом приведем дома в порядок“. Конечно, никто ничего не сделал ни тогда, ни сейчас, — рассказал „URA.RU“ экс-заместитель главы администрации Махнево Анатолий Биргир. — В фонде жилищного строительства в принципе работают некомпетентные люди. Приезжала комиссия из УКСа — нашли более двадцати нарушений при строительстве».

Целый год Николай Бузань держался и отказывался принимать дома. Однако власть сменилась, врио главы стал Владимир Колотвин. Вместе со своим заместителем по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Александром Лызловым он решил выполнить условия свердловских властей и все бумаги подписал.

Бывшие дети-сироты, люди уже с семьями, детьми въехали в новые дома, но надолго их не хватило. В итоге они сбежали оттуда и живут на съемных квартирах.

«Еще когда мы въехали в новый дом, я обнаружила, что бревна на чердаке покрыты плесенью. Сырость была по всему дому. Только сделали ремонт, наклеили обои — через месяц стена стала черной. В холода дверь промерзла насквозь, на ней все время с обеих сторон были снег и лед. Чтобы хоть немного поддерживать тепло в доме, приходилось топить печь день и ночь, постоянно работал тэн, — рассказала „URA.RU“ Наталья Ячменева, получившая жилье. — После того, как за три месяца мы получили счет за электричество на 38 тысяч рублей, мы бросили дом и теперь с мужем и детьми живем на съемной квартире».

Аналогичные истории рассказывают и другие сироты, получившие непригодные для жизни дома.

Если Ячменевы продержались зиму, то Виталий Абрамов вернулся на съемную квартиру почти сразу. «Холодно, всегда сыро, если жить в том доме, кончишь туберкулезом, поэтому я туда ни ногой», — объяснил «URA.RU» Виталий Абрамов.

Как объяснили жителям новых домов в администрации, договор на строительство домов заключали в министерстве строительства Свердловской области, которое нашло строительную компанию в Перми. Пермяки дали своим домам пять лет гарантии и, в случае проблем, рекомендовали сразу обращаться к ним.

«Правда, обращаться оказалось некуда. Вскоре после того, как наши дома были приняты, эта строительная фирма, получив деньги, прекратила свое существование, она просто исчезла. Никаких концов не осталось, претензии предъявлять некому», — говорит еще один пострадавший из села Махнево Роман Шаров.

Редакция «URA.RU» попыталась обратиться за комментарием к нынешнему главе администрации села Александру Лызлову. Но дозвониться до него не представляется возможным.

Александр Лукманов
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