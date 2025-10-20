Десятки тысяч деревьев посадили под Нижним Тагилом
Деревья будут высаживать в городе и продавать
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в питомнике Горзеленхозе высадили 13000 деревьев, которые пойдут на озеленение. Весь город в будущем будет усажен деревьями, а также появятся дендрарии и сады. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.
«На шести полях сейчас высажено порядка 13 000 деревьев и кустов. После доращивания их используют для озеленения города и для продажи. Планируют создать плодовый сад, дендрарий, выставочные участки и площадки для мобильного озеленения», — заявил мэр в своем telegram-канале.
Помимо посадки деревьев, Горзеленхоз подвергся значительным изменениям. На нужды фирмы купили две «ГАЗели», трактор и манипулятор с вышкой. В будущем питомник будет решать проблему с озеленением города.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!