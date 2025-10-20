Водитель автобуса в Екатеринбурге креативно объехал пробку, им занялись власти. Видео
Водитель срезал дорогу через тротуар (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Екатеринбурге водитель автобуса решил объехать пробку через тротуар. Видео быстро разлетелось по сети и теперь перевозчика вместе с хитрецом ждут в ГАИ, а власти города начали проверку. Об этом рассказали в неофициальном telegram-канале мэрии.
«Дело было в понедельник, а на завтра водителя вызвали на беседу в ГАИ. Одновременно с этим власти Екатеринбурга разбираются с перевозчиком, после такие фокусы в городе недопустимы», — сказано в сообщении telegram-канала «Екатеринбург. Главное».
