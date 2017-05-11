18:29 11 мая 2017 0

В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Японии, Франции, Азербайджана, Германии, Бразилии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 20—21 мая состоится международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Соревнование столь высокого уровня по данному виду единоборств впервые пройдет в уральской столице.

Представители федерации дзюдо Свердловской области рассказали, что график подготовки к «Большому шлему», предоставленный правительством региона, соблюдается в полной мере. «Подготовка проходит нормально. Сложности возникают такие же, как и при организации турниров уровнем ниже. Например, нужно вовремя забронировать гостиницы, транспорт, отстроить логистику, придумать культурную программу, чтобы у гостей турнира остались о нашем городе самые хорошие впечатления. Все эти вопросы мы решаем», — уточнил глава Федерации Сергей Колесников.

Свердловская область на турнире будет представлена в сборной России двумя спортсменами — Сахаватом Гаджиевым и Натальей Голомидовой. «Наши ребята находятся не очень высоко в рейтинге и могут сразу попасть на сильного соперника, поэтому какого-то большого результата не ожидаем. Главная задача — достойно выступить и представить сборную России. На этом турнире ребята должны набираться опыта, но, если получится зацепиться за медали — будет замечательно», — рассуждает старший тренер сборной региона Максим Федосеев.

Ежегодно в «Большом шлеме» принимают участие лучшие дзюдоисты из России, Японии, Франции, Азербайджана, Германии, Бразилии и других стран. По уровню престижа выступление на данном турнире уступает лишь Олимпийским играм и чемпионату миру. В 2017 году турнир «Большой Шлем» включает в себя пять этапов: два из них прошли в феврале и марте в Париже и Баку соответственно. Третий пройдет в Екатеринбурге, а затем турнир отправится в Абу-Даби и Токио, где соревнования продолжатся в октябре и декабре.