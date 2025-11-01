Блогер Лиза Миллер, подозреваемая в легализации денег, отказалась от бизнеса в России

Блогер Лиза Миллер, подозреваемая в легализации денег, закрыла свое ИП в России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) ликвидировала ИП в России в начале 2025 года. На это обратили внимание журналисты после ознакомления с юридическими документами. Это произошло за несколько месяцев до того, как Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупном размере.

«В январе 2025 года Миллер подала заявление о прекращении деятельности ИП, а в феврале были представлены сведения об учете в налоговой. Уже 3 февраля индивидуальный предприниматель прекратил деятельность», — следует из документов, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости. Блогер зарегистрировала ИП в феврале 2019 года.

СК РФ возбудил уголовное дело против Батюты по статье о легализации денег накануне. Из их расследования стало известно, что блогер уклонялась от уплаты налогов, чтобы это нивелировать, она незаконно легализовала часть средств. В настоящий момент предполагается, что Батюта может находиться в Дубае, передают журналисты.

Продолжение после рекламы