Военный эксперт указал на тревожный для ВСУ тренд

01 ноября 2025 в 10:30
Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha

ВСУ не хватает живой силы, которая умеет воевать. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Ситуация такая: формируются котлы, а всякие попытки прорваться и где-то помочь ничем не заканчиваются. Враг несет большие потери. Это прежде всего относится к Купянску, Красноармейску с Димитровым, Красному Лиману. <...> Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать», — сказал Дандыкин.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов представил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину доклад, согласно которому на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении оказались до 10,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины. Президент России поручил Министерству обороны организовать доступ представителей зарубежных средств массовой информации в районы блокирования украинских подразделений в Красноармейске, Димитрове и Купянске. На время работы журналистов Москва выразила готовность объявить режим прекращения огня на указанных участках. Со стороны Украины последовали лишь угрозы в адрес представителей прессы.

Спецоперация РФ на Украине

