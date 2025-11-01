Военный эксперт указал на тревожный для ВСУ тренд

ВСУ испытывают нехватку личного состава Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha

ВСУ не хватает живой силы, которая умеет воевать. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Ситуация такая: формируются котлы, а всякие попытки прорваться и где-то помочь ничем не заканчиваются. Враг несет большие потери. Это прежде всего относится к Купянску, Красноармейску с Димитровым, Красному Лиману. <...> Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать», — сказал Дандыкин.