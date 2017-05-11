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11 мая 2017
10 мая 2017
18:51  11 мая 2017 0

В Зауралье 17-летний юноша прятал труп убитого им мужчины в сарае

Макет памятника детям-труженикам тыла в годы ВОВ. Екатеринбург, лопаты, лето
Через некоторое время молодой человек закопал тело на участке у домаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кетовский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело по факту убийства 38-летнего жителя Половинского района, ранее пропавшего без вести. В совершении преступления обвиняется 17-летний юноша, сообщили в пресс-службе СКР по Курганской области.

По данным следствия, в конце марта мужчина выпивал в компании молодых людей. В ходе ссоры один из них до смерти избил потерпевшего. Очевидцам парень сказал, что убивал и ранее, и, если они проболтаются, пригрозил им расправой. Некоторое время обвиняемый скрывал тело погибшего в сарае своего дома, а затем закопал его на придомовом участке.

В апреле родственники погибшего заявили о его пропаже. Следователи обнаружили место захоронения мужчины и установили причастность к его убийству молодого человека. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Анна Бояркина
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