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11 мая 2017
18:55  11 мая 2017 0

Младший сын генпрокурора Чайки создал новую компанию в Крыму

Cовещание глав 40 регионов и руководителей прокуратур субъектов Федерации в полпредстве УрФО при участии Юрия Чайки. Екатеринбург, герб РФ, чайка юрий
Сын генпрокурора Юрия Чайки (на фото) осваивается в КрымуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Бизнесмен Игорь Чайка, являющийся младшим сыном генпрокурора РФ Юрия Чайки, учредил строительную компанию «ЮБК» в Крыму. Фирма появилась в данных базы СПАРК, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, однако не исключено, что фирма будет заниматься и организацией экскурсий на полуострове.

Новая компания Игоря Чайки планирует осуществлять около 40 видов деятельности, среди которых работа в качестве туроператора с правом оказывать еще и экскурсионные услуги, сообщает РБК. Уставной капитал компании составил миллион рублей. «ЮБК» была зарегистрирована в поселке городского типа Никита под Ялтой 24 апреля. Как удалось выяснить изданию, гендиректором компании значится Иван Баукин, который уже управляет двумя фондами, основателем которых является Чайка-младший.

Ранее Игорь Чайка заявлял изданию, что высоко оценивает инвестиционную привлекательность Крыма. Он рассказывал, что собирается купить землю под строительство фешенебельной гостиницы. В его планах также было приобрести уже действующий санаторий на полуострове и в дальнейшем реконструировать его.

В конце марта структуры Игоря Чайки довели до 75% свою долю в «Бетэлтрансе» — крупнейшем производителе железобетонных шпал в России. Год назад Чайка-младший зарегистрировал компанию «Русский экспорт», занимающуюся оптовой торговлей зерном, кофе, чаем, а также семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Также одна из компаний Игоря Чайки «Агро-Регион» собиралась потратить 2,5 млрд рублей на строительство комплекса по выращиванию шампиньонов в Подмосковье. Кроме того, фирмы бизнесмена выиграли 15-летний контракт на вывоз мусора из нескольких районов Москвы. За этот контракт структура сына генпрокурора должна была получить 42,6 млрд рублей.

Ранее политик Алексей Навальный презентовал фильм о бизнесе сыновей генпрокурора. Юрий Чайка назвал все доводы в фильме вымыслом и назвал его заказным. Он отметил, что никогда и никуда своих сыновей не пристраивал и что они сами создавали свой бизнес с нуля.

Нина Калинина
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