Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста»

20 ноября 2025 в 13:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Партия роста» была создана в 2016 году на базе партии «Правое дело»

«Партия роста» была создана в 2016 году на базе партии «Правое дело»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд России ликвидировал Всероссийскую политическую партию «Партия роста». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил иск Министерства юстиции РФ с требованием ликвидировать всероссийскую политическую Партию роста», — рассказали в пресс-службе ТАСС. Согласно федеральному закону, политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ. На день подачи иска региональные отделения «Партии роста» действовали лишь в 43 субъектах РФ, что не соответствует требованиям закона. Представители партии с предъявленными требованиями согласились.

«Партия роста» была создана в 2016 году на базе партии «Правое дело». Инициатором создания выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. В создании партии также принимал участие музыкант Сергей Шнуров. Основной целью «Партии роста» была защита интересов бизнеса. Партия участвовала в выборах в Госдуму, однако не добилась значительных результатов. В 2024 году «Партия роста» объединилась с партией «Новые люди». После этого она фактически прекратила самостоятельную деятельность.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал