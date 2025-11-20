Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста»
«Партия роста» была создана в 2016 году на базе партии «Правое дело»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Верховный суд России ликвидировал Всероссийскую политическую партию «Партия роста». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил иск Министерства юстиции РФ с требованием ликвидировать всероссийскую политическую Партию роста», — рассказали в пресс-службе ТАСС. Согласно федеральному закону, политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ. На день подачи иска региональные отделения «Партии роста» действовали лишь в 43 субъектах РФ, что не соответствует требованиям закона. Представители партии с предъявленными требованиями согласились.
«Партия роста» была создана в 2016 году на базе партии «Правое дело». Инициатором создания выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. В создании партии также принимал участие музыкант Сергей Шнуров. Основной целью «Партии роста» была защита интересов бизнеса. Партия участвовала в выборах в Госдуму, однако не добилась значительных результатов. В 2024 году «Партия роста» объединилась с партией «Новые люди». После этого она фактически прекратила самостоятельную деятельность.
