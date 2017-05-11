22:34 11 мая 2017 0

Жителям Ханты-Мансийска предложили оплатить счета, превышающие реально Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Контракт объемом 1,2 млн рублей на разработку программного обеспечения для нужд ОАО «Информационно расчетный центр» («ИРЦ», принадлежит мэрии Ханты-Мансийска) получили подрядчики, связанные с руководителями предприятия. В частности, софт, используемый для управления платежами горожан за услуги ЖКХ, разработало ООО «Научно-технический центр системы управления». Согласно открытым базам данных, учредителем компании выступает Дмитрий Тей. Он же является владельцем фирмы «ЮКОМ», где генеральным директором значится Владислав Нусинов. Официальным гендиректором «ИРЦ» также является Нусинов.

Помимо этого, Тей и Нусинов задействованы в работе Югорского государственного университета. Дмитрий Тей занимает должность технического директора сетевой локальной академии Cisco, Нусинов — руководителя Центра инноваций и развития.

Ранее все программно-технические вопросы в работе управляющих компаний (УК) Ханты-Мансийска и «ИРЦ» решала ООО «ИнфоЮгра» (100% принадлежит Александру Губанову). Общество также предоставляло услугу по оплате счетов. По словам источника «URA.RU» в одной из коммунальных организаций, фирма получала от каждой УК 0,5% от суммы собранных средств, «ИРЦ» — 1,5%. Конечные 2% за совместную работу посредников были включены в стоимость тарифов, и оплачивались горожанами.

Владислав Нусинов оптимизирует систему ЖКХ с помощью связанных с собой компаний Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В апреле мэрия Ханты-Мансийска официально заявила, что все коммунальные услуги необходимо оплачивать исключительно через «ИРЦ». Фактически, «ИнфоЮгра» была объявлена вне закона, а компания, принадлежащая администрации стала монополистом в городе. Многие жители как и управляющие компании не согласились с этим решением, и «Инфо-Югра» вовсе продолжила работать, несмотря на запрет администрации.

«Никаких официальных запретов мы не получали и получать не могли, так как работаем полностью официально. У нас есть все необходимые лицензии, документы и программы, работаем мы уже больше 10 лет и прекращать не собираемся, к тому же никакого официального запрета к нам не поступало», — комментирует директор «Инфо-Югра» Александр Губанов.

В результате сбоя в работе нового программного обеспечения «ИРЦ», горожане получили квитанции с цифрами, превышающими суммы за фактически потребленные ресурсы. Данный инцидент вызвал общественное негодование, и десятки горожан отправились разбираться в управляющие компании.

Заместитель главы Ханты-Мансийска по вопросам ЖКХ Сергей Волчков в ходе телефонного разговора прокомментировал этот инцидент следующим образом: «В результате перехода на новую программу компании „Информационно-расчетный центр“ произошел сбой в системе, из-за которого произошла ошибка. Начисление по счетам потребителей пошло не фактическому потреблению, а по нормативному стандарту».

Также Волчков сказал, что управляющим компаниям было дано указание решить проблему и пересчитать задолженность по коммунальным платежам в представленных квитанциях. По словам заместителя главы города, идет активная работа по устранению данной проблемы.

На момент выхода публикации связаться с Владиславом Нусиновым и получить его комментарий не удалось.

Владислав Нусинов, ранее возглавлявший принадлежащий властями ХМАО «Медицинский информационно-аналитический центр» («МИАЦ»), покинул эту должность в марте 2016 года после череды скандалов. Как ранее сообщало «URA.RU», по данным инсайдеров в силовых структурах Югры, чиновник был вынужден сложить полномочия после антикоррупционных проверок в «МИАЦ», инициированных губернатором Югры Натальей Комаровой, а также правоохранительными органами региона. Центр проводил сомнительные закупки и засветился в резонансном скандале с антиклещевыми обработками.

Глава «МИАЦ» считался менеджером, близким к экс-директору окружного депздрава Александру Филимонову, также ушедшему в отставку на фоне обысков полиции и ФСБ в его ведомстве. Владислав Нусинов также, напомним, был участником скандала с убийством Дениса Бородиневского на корпоративе «МИАЦ» — именно с генеральным директором, входящим на тот момент в региональный политсовет «Единой России», подрался молодой сотрудник центра, которого после этой потасовки забил до смерти начальник юротдела «МИАЦ» Евгений Власов.