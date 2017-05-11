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11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
23:05  11 мая 2017 2

Заседание свердловского правительства вновь перенесли. Из-за выборов губернатора

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со, кабинет министров
Кабинет министров Свердловской области соберется 12 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Заседание свердловского правительства, вопреки сложившейся традиции, снова перенесено. Члены регионального кабмина на этой короткой неделе встретятся в зале на 15-м этаже «Белого дома» только в пятницу, 12 мая. Причиной сдвига стало участие главы региона в сегодняшнем заседании политсовета свердловского отделения «Единой России»

В администрации губернатора, однако, к объяснению переноса подошли более философски. «Правительство работает в круглосуточном режиме. В этой связи заседания кабмина назначаются, исходя из необходимости, а также с учетом графика и загрузки руководителей области. Для заседаний больше нет традиционных дней — есть постоянная работа органов исполнительной власти», — пояснил очередные передвижки директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.

Основным выступлением на заседании правительства в пятницу станет доклад первого вице-губернатора Алексея Орлова «о реализации в Свердловской области целевых моделей улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ». Помимо этого вопроса, кабмин намерен рассмотреть еще 33 пункта повестки, один из которых станет «дебютным» для нового и. о. министра экономики Татьяны Гладковой.

Антон Ольшанников
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