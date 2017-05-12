{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11 мая 2017
00:10  12 мая 2017 0

Половина «медиумов» — шарлатаны. Водонаева высказалась по поводу «Битвы экстрасенсов»

Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева признает, что экстрасенсы есть, но их очень малоФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Телеведущая Алена Водонаева высказала свое мнение о том, действительно ли в «Битве экстрасенсов» участвуют люди с паранормальными способностями или все это искусно разыгранный спектакль. Бывшая звезда «Дома-2» сама принимала участие в одном из выпусков программы восемь лет назад.

Скандал вокруг шоу разгорелся в конце марта, когда бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» актер Михаил Пореченков выступил с громким заявлением, что в программе все подстроено и все обман. В бурную дискуссию с ним вступили участники шоу.

Алена Водонаева также имеет непосредственное отношение к мистике. Вместе с бывшим участников «Битвы экстрасенсов» Зираддином Рзаевым она ведет шоу «Пара нормальных». А восемь лет назад Водонаеву пригласили в «Битву…» в качестве «подопытного кролика» на испытание «Мистер Икс». Участники шоу с закрытыми глазами должны были угадать, кто сидит перед ними.

Водонаева отметили, что разочаровалась в ответах большинства конкурсантов, и лишь Галина Багирова смогла точно описать девушку. После этого конкурса отношение телеведущей к людям с экстрасенсорными способностями изменилось. Она не отрицает, что некоторые люди действительно обладают необычными способностями. Однако их очень мало и отличить настоящего медиума от шарлатана порой бывает очень сложно.

«При этом половина из тех, кто хочет показаться таковыми, шарлатаны. Но могу уверенно сказать, что я действительно столкнулась с необъяснимым на съемках программы», — приводит слова Водонаевой портал Woman.ru.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров