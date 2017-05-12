00:10 12 мая 2017 0

Алена Водонаева признает, что экстрасенсы есть, но их очень мало Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Телеведущая Алена Водонаева высказала свое мнение о том, действительно ли в «Битве экстрасенсов» участвуют люди с паранормальными способностями или все это искусно разыгранный спектакль. Бывшая звезда «Дома-2» сама принимала участие в одном из выпусков программы восемь лет назад.

Скандал вокруг шоу разгорелся в конце марта, когда бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» актер Михаил Пореченков выступил с громким заявлением, что в программе все подстроено и все обман. В бурную дискуссию с ним вступили участники шоу.

Алена Водонаева также имеет непосредственное отношение к мистике. Вместе с бывшим участников «Битвы экстрасенсов» Зираддином Рзаевым она ведет шоу «Пара нормальных». А восемь лет назад Водонаеву пригласили в «Битву…» в качестве «подопытного кролика» на испытание «Мистер Икс». Участники шоу с закрытыми глазами должны были угадать, кто сидит перед ними.

Водонаева отметили, что разочаровалась в ответах большинства конкурсантов, и лишь Галина Багирова смогла точно описать девушку. После этого конкурса отношение телеведущей к людям с экстрасенсорными способностями изменилось. Она не отрицает, что некоторые люди действительно обладают необычными способностями. Однако их очень мало и отличить настоящего медиума от шарлатана порой бывает очень сложно.

«При этом половина из тех, кто хочет показаться таковыми, шарлатаны. Но могу уверенно сказать, что я действительно столкнулась с необъяснимым на съемках программы», — приводит слова Водонаевой портал Woman.ru.