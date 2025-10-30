Российские штурмовики получили неиспользованный гранатомет НАТО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бойцы ВС РФ захватили трофеи НАТО в зоне спецоперации, которые еще не были использованы. Об этом сообщил штурмовик с позывным Капонир, подчеркнув, что это оружие выстрелит в сторону ВСУ и их наемников.

«Нам досталось немного трофеев — в основном натовского производства», — подчеркнул Капонир, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что среди трофеев — автоматы и одноразовый гранатомет, еще не использовавшийся в бою. «Но он стрельнет в их сторону», — добавил боец.