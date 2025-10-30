Российские штурмовики захватили новые трофеи НАТО
Российские штурмовики получили неиспользованный гранатомет НАТО
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Бойцы ВС РФ захватили трофеи НАТО в зоне спецоперации, которые еще не были использованы. Об этом сообщил штурмовик с позывным Капонир, подчеркнув, что это оружие выстрелит в сторону ВСУ и их наемников.
«Нам досталось немного трофеев — в основном натовского производства», — подчеркнул Капонир, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что среди трофеев — автоматы и одноразовый гранатомет, еще не использовавшийся в бою. «Но он стрельнет в их сторону», — добавил боец.
Российский военный также уточнил, что существенное значение для успешного выполнения боевых задач имеет обстановка непосредственно на поле боя. Например, непогода, в частности, дождь и туман, способны помочь российским подразделениям скрытно перемещаться и снижать риски обнаружения. В таких условиях, по его словам, штурмовые группы могут безопасно проходить значительные участки фронта и эффективнее выполнять поставленные командованием задачи.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
