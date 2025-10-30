Логотип РИА URA.RU
ВСУ атаковали инженерный объект в Нижегородской области

30 октября 2025 в 11:39
Фото: © URA.RU

Массированный налет беспилотников на Нижегородскую область был совершен этой ночью. Силами ПВО России было сбито 16 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Также глава области уточнил, что повреждения получил инженерный объект из-за падения обломков беспилотника.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

