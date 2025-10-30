ВСУ атаковали инженерный объект в Нижегородской области
30 октября 2025 в 11:39
Массированный налет беспилотников на Нижегородскую область был совершен этой ночью. Силами ПВО России было сбито 16 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Также глава области уточнил, что повреждения получил инженерный объект из-за падения обломков беспилотника.
