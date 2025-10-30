FT: НАТО готовится к войне с Россией

НАТО планирует подготовить инфраструктуру для возможной переброски войск Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Еврокомиссия совместно с национальными правительствами стран Евросоюза и НАТО разрабатывает план по координации транспорта для переброски военной техники в случае возможного вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«ЕК работает совместно с национальными правительствами и НАТО над координацией совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент в случае войны», — цитирует FT одного из европейских чиновников. По его словам, обсуждается идея расширенного доступа к ресурсам для переброски вооруженных сил между странами ЕС.

По их данным, инициативу планируют официально представить в ноябре 2025 года, в ней ключевое внимание уделяется совместному использованию грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, способных перевозить тяжелую бронетехнику через территорию ЕС. Причиной таких мер, по информации источника, стала необходимость повысить военную мобильность блока и сократить сроки реагирования в условиях возможной угрозы.

В рамках инициативы рассматривается упрощение таможенных процедур и модернизация транспортной инфраструктуры, чтобы ускорить перемещение военных колонн. Чиновники отмечают, что страны-члены смогут предоставлять друг другу транспортные средства, включая катера, самолеты и грузовики для оперативной переброски подразделений. В перспективе ЕК может потребовать регистрацию транспортных активов, пригодных для военных нужд, чтобы формировать общеевропейский резерв. При этом обсуждается возможность создания собственных транспортных парков на общеевропейском уровне, хотя решение осложняется ограничениями бюджета ЕС. Инициатива находится на стадии обсуждения и может претерпеть изменения.