Стали известны детали о предшественниках пропавшей семьи Усольцевых

Шатыгин 28 августа 2019 года вместе с четырьмя приятелями отправился за ягодами в лес Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Семья Усольцевых исчезла в районе Минской петли в Красноярском краев в сентябре при странных обстоятельствах. Даже тщательные поиски не дали ни единой зацепки относительно их судьбы. Однако трагедия Усольцевых не уникальна для этих мест: шесть лет назад здесь же исчез кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию.

«Шесть лет назад в районе Минской петли пропал КМС по спортивному ориентированию», — пишет SHOT. 67-летний Владимир Шатыгин 28 августа 2019 года вместе с четырьмя приятелями отправился за ягодами в лес неподалеку от поселка Мина Партизанского района. Место компании было хорошо знакомо, они посещали его годами. В какой-то момент группа разделилась. Когда четверо мужчин вернулись к автомобилю, Владимира среди них не оказалось. Попытки самостоятельно разыскать товарища успеха не принесли, и на следующий день были вызваны спасатели МЧС, кинологи и волонтеры.

Вскоре поступила загадочная информация: рыбаки утверждали, что видели пожилого мужчину — раненого, и тот просил помочь с перевязкой. По их словам, Шатыгин, услышав выстрелы издалека, пояснил: «Это мои пацаны меня потеряли», после чего вновь ушел в тайгу. Позже в ходе поисков от очевидцев поступали новые сообщения о том, что они якобы видели Владимира в окрестностях. Несмотря на масштабную полугодовую операцию, мужчина так и не был найден. Добровольцы и местные жители оставляли в лесных избушках и охотничьих домиках сухие пайки и записки для Шатыгина. Однако никто так и не воспользовался этой помощью.

Продолжение после рекламы

Владимир Шатыгин был кавалером ордена Мужества, участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и одним из наиболее опытных таежников в округе. Незадолго до исчезновения Шатыгин с супругой отметил коралловую свадьбу — 35 лет совместной жизни.