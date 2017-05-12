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Главные новости Югры
12:13  12 мая 2017 2

В Югре из церкви украли пожертвования прихожан. ФОТО, ВИДЕО

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., храм, церковь, вера, христианство, иисус христос, православие, религия
В ХМАО обокрали церковь (архивное фото)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кондинском районе задержали подозреваемого в краже пожертвований прихожан из церкви. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

С заявлением в полицию обратился настоятель православного храма поселка Междуреченский, обнаруживший, что в церкви пропали деревянный ящик и кружка с пожертвованиями прихожан. На записях камер видеонаблюдения, установленных в церкви, было видно, как, предварительно перекрестившись, в храм вошел мужчина в кепке и капюшоне, а затем вышел, спрятав ящик с деньгами под куртку.

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Этот ящик с деньгами югорчанин украл из церкви Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Общий ущерб от кражи составил порядка трех тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался местный неработающий, ранее судимый 32-летний житель. Мужчина признался, что совершил кражу ящика и кружки для пожертвований, к моменту задержания он уже успел потратить деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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