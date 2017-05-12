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12 мая 2017
10:58  12 мая 2017 0

Трамп оказался в списке злодеев Marvel

Парк развлечений
Трамп пополнил ряды героев MarvelФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный сайт вселенной комиксов Marvel, посвященный вымышленной террористической организации Hydra, перенаправляет посетителей на страницу администрации Белого дома, где пользователи знакомятся с биографией американского президента Дональда Трампа.

Пока не известно, кто стоит за переадресацией на сайт руководства США. Так называемый единообразный локатор ресурса зарегистрирован три года назад. Последние изменения на сайте Marvel датированы серединой апреля 2017 года, передает Life.ru.

Лев Истомин
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