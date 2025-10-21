Адвокат описал условия содержания Саркози в тюрьме
Саркози находится в камере размером девять метров
Фото: Moritz Hager/Flickr
Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании, начал писать книгу в свой первый день заключения. Он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте, расположенной в XIV округе Парижа. Об этом сообщил его адвокат Жан-Мишель Дарруа.
«Он позанимался спортом, начал писать свою книгу. Первый день в тюрьме — это ужасно, но он его пережил», — рассказал Дарруа телеканалу BFMTV.
Он уточнил, что бывшего главу государства поместили в камеру площадью девять квадратных метров, где постоянно шумно. Дарруа также сообщил, что во второй половине дня Саркози встретился со своей супругой Карлой Бруни.
Николя Саркози суд признал виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив к пяти годам лишения свободы, из которых два года условно. Тогда экс-президент обвинялся в попытке получить секретную информацию от судьи за обещание трудоустройства. Саркози отрицал свою вину, но заявил о готовности исполнить решение суда.
