Адвокат описал условия содержания Саркози в тюрьме

Саркози находится в камере размером девять метров Фото: Moritz Hager/Flickr

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании, начал писать книгу в свой первый день заключения. Он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте, расположенной в XIV округе Парижа. Об этом сообщил его адвокат Жан-Мишель Дарруа.

«Он позанимался спортом, начал писать свою книгу. Первый день в тюрьме — это ужасно, но он его пережил», — рассказал Дарруа телеканалу BFMTV.

Он уточнил, что бывшего главу государства поместили в камеру площадью девять квадратных метров, где постоянно шумно. Дарруа также сообщил, что во второй половине дня Саркози встретился со своей супругой Карлой Бруни.

