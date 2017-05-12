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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
14:03  12 мая 2017 1

В мэрии Сургута намечается неожиданная отставка

Чиновник. Сургут, фокеев алексей
Алексей Фокеев ушел в отпуск, из которого выходить на работу уже не собираетсяФото: Алексей Андронов © URA.RU

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев написал заявление об уходе. Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.

Алексей Фокеев ушел на несколько дней в отпуск с заявлением о последующей отставке. Пока глава Сургута Вадим Шувалов его увольнение не согласовал, но, если документ будет подписан, уже с понедельника, 15 мая, Алексей Фокеев покинет мэрию. По словам собеседников агентства, его уход был неожиданностью — ранее главный архитектор не высказывал намерений уволиться. Сам чиновник не ответил на звонки корреспондента агентства. Кто займет место главного архитектора — пока неизвестно.

Фокеев считался человеком из команды экс-мэра Дмитрия Попова — это один из немногих чиновников высшего звена, пришедших в администрацию при прежнем главе. Напомним, на этой неделе в Сургуте появился новый вице-мэр по строительным вопросам — им стал Роман Меркулов, работавший до этого в Москве.

Антон Степыгин
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