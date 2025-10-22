Логотип РИА URA.RU
Аналитики назвали профессии в ХМАО с зарплатой более 150 тысяч рублей

22 октября 2025 в 12:51
В ХМАО больше всего зарабатывают нефтяники

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре выше рынка работодатели готовы платить нефтяникам, водителям и строителям. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

«В ХМАО выше рынка — это около 81 тысячи рублей, работодатели готовы платить специалистам из направлений „Добыча сырья“ — 189 рублей. Также высокие зарплаты предлагают в сферах „Транспорт, логистика, перевозки“ — 158,5 тысяч рублей, „Строительство, недвижимость“ — почти 150 тысяч рублей», — следует из аналитики сервиса.

В сфере «Сельское хозяйство» предлагают зарплату почти в 188 тысяч рулей, а производственникам и сервисникам около 150 тысяч рублей. При этом, рабочему персоналу предлагают примерно 143 тысячи рублей, а специалистам в сфере «Высший и средний менеджмент» на тысячу меньше.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с начала года предлагаемая медианная зарплата стала ниже на 8%. В денежном выражении — на более, чем шесть тысяч рублей.

