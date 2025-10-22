Аналитики назвали профессии в ХМАО с зарплатой более 150 тысяч рублей

В ХМАО больше всего зарабатывают нефтяники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре выше рынка работодатели готовы платить нефтяникам, водителям и строителям. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

«В ХМАО выше рынка — это около 81 тысячи рублей, работодатели готовы платить специалистам из направлений „Добыча сырья“ — 189 рублей. Также высокие зарплаты предлагают в сферах „Транспорт, логистика, перевозки“ — 158,5 тысяч рублей, „Строительство, недвижимость“ — почти 150 тысяч рублей», — следует из аналитики сервиса.

В сфере «Сельское хозяйство» предлагают зарплату почти в 188 тысяч рулей, а производственникам и сервисникам около 150 тысяч рублей. При этом, рабочему персоналу предлагают примерно 143 тысячи рублей, а специалистам в сфере «Высший и средний менеджмент» на тысячу меньше.

