Ребенок отсудил у компании по отлову животных в ХМАО полмиллиона рублей

22 октября 2025 в 13:12
В ХМАО суд встал на сторону ребенка, которого искусали бродячие собаки

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) суд заставил компанию по отлову животных выплатить компенсацию ребенку в 500 000 рублей. На несовершеннолетнего напала стая бродячих собак, сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Сургутский районный суд ХМАО-Югры рассмотрел гражданское дело по иску прокурора, поданному в защиту интересов несовершеннолетнего. Ответчиком по делу выступала организация, ответственная за отлов безнадзорных животных. По итогам рассмотрения дела с организации в пользу несовершеннолетнего была взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей», — сообщает пресс-служба объединенных судов ХМАО.

Ненадлежащее исполнение организацией своих обязанностей по отлову бродячих собак привело к трагическим последствиям. Стая безнадзорных животных напала на несовершеннолетнего. В результате нападения ребенок получил серьезные травмы и долго лечился. Учитывая тяжесть последствий нападения и моральные страдания пострадавшего, суд суд встал на его сторону. 

Ранее URA.RU сообщало, что на ферму в Урае (ХМАО) напала стая безнадзорных собак. Животные пробрались в вольер с селекционными кроликами и уничтожили около 40 особей.

