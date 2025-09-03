Что известно о начальнице «Барби-чиновниц», которую уволили из УКСа Пыть-Яха

1 сентября стало последним рабочим днем Ровены Киркиной в должности директора УКСа. Из-за череды скандалов в управлении капстроя с публикацией гламурных фотографий подчиненными за сотрудниками закрепился образ «Барби-чиновниц». Подробнее о том, что предшествовало ее увольнению — в материале URA.RU.
Назначение и первые скандалы
Свою профессиональную деятельность Киркина начинала в службе судебных приставов. В мае 2022 года она была назначена на должность руководителя УКС Пыть-Яха. Киркина стала широко известна в медиа-пространстве как руководительница Екатерины Смирновой, которая скандально прославилась благодаря своему ролику, опубликованному в социальных сетях. Видео, снятое в розовом рабочем кабинете, демонстрировало девушку в откровенной позе, держащей чашку кофе.
Пост вызвал шквал негативных реакций и многочисленных комментариев в соцсетях, а также получил широкое распространение в виде мемов и шуток. Местные жители восприняли запись как проявление пренебрежительного отношения к проблемам города, особенно учитывая низкое качество дорог. Другая сотрудница УКСа также публиковала откровенные фотографии в стиле «ню» в социальных сетях, что укрепило образ коллектива управления как «Барби-чиновниц».
Проблемы в работе УКСа и проверки
Во время руководства Киркиной управление столкнулось с рядом серьезных проблем. Одним из наиболее известных случаев стало строительство сквера Есенина, где были обнаружены значительные трещины в малых архитектурных формах. Объект был выполнен с нарушениями, а проведенная Счетной палатой проверка выявила несоответствия на сумму около 10 миллионов рублей. Киркина пыталась оспорить результаты проверки в арбитражном суде, однако иск был отклонен.
Весной 2025 года Киркина вошла в список кандидатов на обучение в программе «Лидеры изменений Югры 5.0», что вызвало удивление и споры общественности, учитывая предшествовавшие скандалы и проблемы в работе УКСа?. Летом возникла новая проблема — чеченская компания «Айра» обвинила УКС в нарушении авторских прав при создании арт-объектов для сквера Есенина. Компания потребовала компенсацию в размере 25 миллионов рублей и пригрозила судебным иском.
Временное отстранение и возвращение
В июле прошлого года Киркина временно оставила пост директора. На время проверок она устроилась на работу в городской суд. Однако спустя непродолжительное время вернулась на прежнюю должность.
Увольнение
Как сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте города, новый глава города Пыть-Яха Сергей Елишев принял решение не продлевать с ней трудовой договор. Киркина заявила, что приняла решение самостоятельно, предпочтя более выгодное предложение, однако в мэрии ее слова опровергли.
