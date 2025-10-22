Руслан Кухарук представил логотип югорского филиала Национального центра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук представил концепцию экспозиционного пространства филиала национального центра «Россия». На логотипе центра изобразили птицу гагару.

«Птица, имеющая сакральное значение для народов Крайнего Севера. Согласно легенде, когда планета была покрыта сплошь одной водой, гагара долго ныряла, устремляясь ко дну океана. Добытая птицей земля стала стремительно разрастаться, превращаясь в острова и материки», — написал губернатор в своем telegram-канале.

В филиале центра в Ханты-Мансийске идет масштабная модернизация. Она охватывает все помещения общей площадью около шести тысяч квадратных метров. Строители заканчивают черновые работы и инженерные сети. На место вскоре поставят отделочные материалы и мультимедийное оборудование.

1/3 Логотип экспозиционного пространства филиала национального центра «Россия» в ХМАО Фото: telegram-канал Руслана Кухарука (https://t.me/kuharuk_ruslan/12916)

«Работа по созданию филиала ведется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Благодарю за ответственный подход всех, кто активно включился в разработку концепции проекта. Открытие филиала запланировано на декабрь этого года — к 95-летию автономного округа», — уточнил Кухарук.