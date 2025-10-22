Логотип РИА URA.RU
В аэропорту Нижневартовска поймали мигрантов, нарушивших закон

22 октября 2025 в 12:11
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) задержаны трое граждан Узбекистана. Им предъявлено обвинение в нарушение миграционного законодательства России, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Сотрудники Линейного пункта полиции в аэропорту города Нижневартовска привлекли к административной ответственности троих узбекистанцев, 1978, 1994 и 1998 годов рождения. Мужчины нарушили правила въезда на территорию Российской Федерации», — пояснили в транспортной полиции.

Иностранцы оказались вахтовиками. Один из них трудился токарем, другой разнорабочим, третий — грузчиком. На момент задержания они находились в аэропорту, чтобы улететь. Однако пассажиры не указали цель визита в Россию при заполнении миграционных карт, за что им назначили штраф. Каждый из них заплатит по пять тысяч рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция провела массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов на стройках и объектах торговли. За неделю сотрудники выявили 688 административных правонарушений. 

