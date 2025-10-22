В аэропорту Нижневартовска поймали мигрантов, нарушивших закон

Иностранцы оказались вахтовиками. Один из них трудился токарем, другой разнорабочим, третий — грузчиком. На момент задержания они находились в аэропорту, чтобы улететь. Однако пассажиры не указали цель визита в Россию при заполнении миграционных карт, за что им назначили штраф. Каждый из них заплатит по пять тысяч рублей.