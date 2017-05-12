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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:39  12 мая 2017 0

У крупного уральского вуза отобрали лицензию. Студентов спасла хитрость

Линкольн возле УрФЮИ. Екатеринбург, УрФЮИ
Студенты в здании УрФЮИ не пострадаютФото: Александр Мамаев © URA.RU

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) в Екатеринбурге. Впрочем, благодаря юридической тонкости, ни одного студента это не затронет.

В здании УрФЮИ на Карла-Либкнехта, 1 располагаются два учебных заведения: сам институт и Уральский финансово-юридический колледж. В прошлом году УрФЮИ был лишен государственной аккредитации. Студенты потеряли право на отсрочку от армии, а их дипломы перестали соответствовать государственным образцам. В сентябре 2016 года институт не набирал студентов.

«Пока у нас нет набора. В августе постараемся вернуть аккредитацию, сейчас готовим все документы», — рассказали «URA.RU» в вузе.

Вскоре после прекращения обучения студентов в УрФЮИ в том же здании начал работать колледж. Этой весной заканчивает первый курс дебютный набор студентов. Лишение лицензии УрФЮИ колледж не затронет.

«К нам это никак не относится. Да, у нас один учредитель и одно здание, но мы —юридически разные лица. И с 15 мая ждем абитуриентов», — поделились с «URA.RU» в колледже.

Получить оперативный комментарий в Рособрнадзоре не удалось.

Данил Бардин
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