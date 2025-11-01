Уральский спортсмен одержал победу над американским соперником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральский боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин выиграл титул чемпиона мировой организации Karate Combat. Он одержал победу в Маями над соперником из США Адрианом Уэзерсби.

Спортсмен забрал четыре раунда из пяти. Так уральский боец стал новым чемпионом Karate Combat в среднем весе. Как отметил президент лиги Асим Заиди, российский спортсмен показал, что такое «настоящий чемпионский дух и чемпионская тактика».