Уральский боец стал новым чемпионом Karate Combat

01 ноября 2025 в 11:15
Уральский спортсмен одержал победу над американским соперником

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральский боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин выиграл титул чемпиона мировой организации Karate Combat. Он одержал победу в Маями над соперником из США Адрианом Уэзерсби.

Спортсмен забрал четыре раунда из пяти. Так уральский боец стал новым чемпионом Karate Combat в среднем весе. Как отметил президент лиги Асим Заиди, российский спортсмен показал, что такое «настоящий чемпионский дух и чемпионская тактика».

Это был первый титульный бой в карьере Хамзина. До этого он выступал в родной лиге RCC. Противник Хамзина Уэзерсби — классический кикбоксер, который обычно не доводил бой до решения судей, благодаря своей эффективной ударной технике.

