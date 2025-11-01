В Екатеринбурге в день повышения цен на проезд отключили оплату по QR-коду

Оплата по qr-коду в первый день повышения тарифа невозможна Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге 1 ноября повысили цены на проезд в общественном транспорте до 42 рублей, однако оплата по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) по скидке не работает. Об этом URA.RU сообщили несколько жителей города.

«Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднялась до 42 рублей. А вот QR-коды забыли перенастроить. Как обычно все [по стоимости]. Не работают сервисы», — рассказала екатеринбурженка. По словам другой читательницы URA.RU, она не смогла оплатить проезд по QR-коду.