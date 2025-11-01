В Екатеринбурге в день повышения цен на проезд отключили оплату по QR-коду
Оплата по qr-коду в первый день повышения тарифа невозможна
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Екатеринбурге 1 ноября повысили цены на проезд в общественном транспорте до 42 рублей, однако оплата по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) по скидке не работает. Об этом URA.RU сообщили несколько жителей города.
«Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга поднялась до 42 рублей. А вот QR-коды забыли перенастроить. Как обычно все [по стоимости]. Не работают сервисы», — рассказала екатеринбурженка. По словам другой читательницы URA.RU, она не смогла оплатить проезд по QR-коду.
Предполагается, что оплата проезда таким способом с помощью СБП обеспечивает скидку до 33 рублей. До повышения тарифа цена по акции была 24 рубля, а стоимость обычного билета — 33 рубля. Однако несмотря на повышение у жителей города есть шанс сэкономить на проезде.
