Глава свердловского ГУФСИН обратился к подчиненным

Сотрудников СИЗО с профессиональным праздником поздравил глава свердловского ГУФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 31 октября работники СИЗО отметили профессиональный праздник. С этим событием коллег поздравил начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Федоров.

«В вашей нелегкой деятельности вы с достоинством и полной самоотдачей решаете самые сложные задачи. Пусть служба приносит вам моральное удовлетворение и осознание того, что ваше дело является важным и нужным», — обратился Федоров к работникам СИЗО.