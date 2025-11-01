Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Глава свердловского ГУФСИН обратился к подчиненным

В Свердловской области отметили день сотрудников СИЗО
01 ноября 2025 в 10:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сотрудников СИЗО с профессиональным праздником поздравил глава свердловского ГУФСИН

Сотрудников СИЗО с профессиональным праздником поздравил глава свердловского ГУФСИН

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 31 октября работники СИЗО отметили профессиональный праздник. С этим событием коллег поздравил начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Федоров.

«В вашей нелегкой деятельности вы с достоинством и полной самоотдачей решаете самые сложные задачи. Пусть служба приносит вам моральное удовлетворение и осознание того, что ваше дело является важным и нужным», — обратился Федоров к работникам СИЗО.

По всему региону прошли торжественные мероприятия и награждения. В частности, в  СИЗО-3 Нижнего Тагила и СИЗО-4 Камышлова сотрудников, достигших высоких результатов, удостоили ведомственных медалей «За отличие в службе» I, II, III степеней. В кировградском СИЗО-6 работникам вручили благодарности и почетные грамоты директора ФСИН России за вклад в укрепление правопорядка, образцовое исполнение служебного долга и высокие показатели по службе. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал