Глава свердловского ГУФСИН обратился к подчиненным
В Свердловской области отметили день сотрудников СИЗО
01 ноября 2025 в 10:45
Сотрудников СИЗО с профессиональным праздником поздравил глава свердловского ГУФСИН
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Свердловской области 31 октября работники СИЗО отметили профессиональный праздник. С этим событием коллег поздравил н
Федоров к работникам СИЗО.
торжественные мероприятия и награждения. В частности, в СИЗО-4 Камышлова благодарности и почетные грамоты директора ФСИН России за вклад в укрепление правопорядка, образцовое исполнение служебного долга и высокие показатели по службе.
