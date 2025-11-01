Церковь возвели и освятили в 1893 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Церковь во имя Святой Мироносицы и Равнопрестольной Марии Магдалины — уникальный памятник церковной архитектуры конца XIX века, расположенный в самом центре Екатеринбурга — на улице Толмачева, 8. Храм был возведен и освящен в 1893 году, став неотъемлемой частью комплекса Екатеринбургской женской гимназии. Строительство велось на средства, выделенные городским земством, а также благодаря щедрым пожертвованиям частных благотворителей. История его появления, — в материале URA.RU.

Архитектурная композиция и расположение

Особую роль в создании церкви сыграл почетный гражданин города А. Н. Казанцев, занимавший должность председателя Попечительского совета Екатеринбургской женской гимназии. Именно его энергичное участие и организаторские способности позволили в короткие сроки реализовать столь масштабный проект.

Двухэтажное здание церкви занимает стратегически важное положение, замыкая юго-западный угол архитектурного комплекса женской гимназии. Храм органично интегрирован в общую структуру учебных зданий: с северной стороны он непосредственно примыкает к зданию пансиона, а с восточной — соединяется переходом с учебным корпусом. Такое расположение делало церковь легкодоступной для учениц и преподавателей гимназии.

Архитектурная композиция храма следует традиционной православной планировке с ориентацией по оси восток-запад. Постройка включает собственно храмовое помещение и апсиду, а с северной стороны дополнена вспомогательными помещениями. Храмовая часть выделяется увеличенной высотой объема и особой композицией фасада, что подчеркивает ее главенствующую роль в архитектурном ансамбле.

Парадная сторона храма

Западный фасад церкви, обращенный на улицу Толмачева, представляет собой наиболее впечатляющую часть здания. Он состоит из двух различных, но гармонично связанных частей. Первая часть — трехчастная симметричная композиция, завершенная щипцом — оформляет непосредственно храмовое пространство. Вторая часть декорирует помещения, примыкающие к храму с севера, и также имеет трехчастную симметричную структуру.

Окна первого этажа на протяжении всего фасада выполнены в едином стиле с лучковыми завершениями и рамочными наличниками, что создает цельную композицию. Особого внимания заслуживает центральная часть второго этажа храмового объема, где размещено тройное арочное окно, обрамленное спаренными окнами меньшего размера. По углам храма на специальных постаментах установлены характерные луковичные главки, придающие зданию узнаваемый православный облик.

В здании храма теперь проходят богослужения, и он официально стал студенческим храмом Фото: Илья Московец © URA.RU

Декоративное убранство фасадов

Декоративное оформление фасадов церкви основано на искусном варьировании избранных архитектурных мотивов. Западный фасад храма выделяется особенно пышным декором, демонстрирующим высокое мастерство строителей. Центральное тройное окно заглублено в арочную нишу с профилированным архивольтом, а средний повышенный проем отделен от крайних полуколоннами, напоминающими тосканский ордер.

Парные окна по сторонам главного тройного окна оформлены аналогичным образом, но украшены контррельефными розетками, расположенными по оси разделяющих их полуколонн. В плоскости щипца по центральной оси размещены ниши для икон и карниз, венчающий постамент креста. Углы здания обработаны лопатками, а весь объем объединяют межэтажные карнизы и тяги, создающие ритмичную структуру фасада.

Особенности храмовой части

В храмовой части здания профилированные тяги и карнизы дополнены разнообразными декоративными элементами: бегунцом, сухариками, зубчиками и аркатурой. Постаменты глав украшены полукружиями и контррельефами крестов, что усиливает религиозную символику сооружения. Восточный фасад по схеме аналогичен западному, но выполнен с использованием окон с лучковыми завершениями, а южный фасад отличается строгой поэтажной симметрией.

Внутренняя планировка первого этажа

Планировка первого этажа церкви отличается симметрией относительно оси север-юг и организована вокруг центрального коридора с прямоугольными помещениями по обеим сторонам. В перекрытиях первого этажа применены различные типы сводов: арочные, коробовые и ребристые, что демонстрирует техническое мастерство строителей XIX века и обеспечивает прочность конструкции.

Здание храма представляет собой образец религиозной архитектуры для города конца XIX — начала XX века. Фото: Илья Московец © URA.RU

Пространство второго этажа

Храмовое помещение расположено на втором этаже и представляет собой трехнефное пространство, где боковые нефы уже центрального. Такая планировка характерна для православных храмов и создает особую атмосферу молитвенного сосредоточения. Трехчастная прямоугольная апсида раскрывается через арочный проем среднего нефа, образуя единое пространство для богослужений.

Квадратные в плане устои среднего нефа дополнены импостами и соединены между собой пологими арками. Перекрытие выполнено по балкам, опирающимся на импосты и консоли стен, что обеспечивает надежность конструкции и позволяет создать просторный интерьер без промежуточных опор.

Интерьерное оформление храма

Интерьер храма оформлен с использованием профилированной разделки стен и устоев в три яруса. Первый цокольный ярус декорирован горизонтальными тягами, второй ярус расчленен на панели, а третий расшит на так называемые «зеркала» — декоративные поля правильной формы. Устои арок подчеркнуты карнизами с изящным лепным растительным орнаментом, придающим интерьеру торжественность.

Потолки, консоли и балки обработаны филенками — углубленными декоративными элементами, создающими богатую игру света и тени. К сожалению, оформление других интерьеров здания не сохранилось до наших дней, что делает храмовое пространство особенно ценным с точки зрения изучения интерьерного искусства конца XIX века.

Уникальный архитектурный стиль

Архитектурное оформление церкви представляет собой уникальное сочетание различных стилистических направлений. Здесь гармонично соединены декоративные классические формы с элементами так называемого «мавританского» стиля, который был чрезвычайно популярен в Екатеринбурге конца XIX века, и традиционными мотивами русского зодчества. Такой эклектичный подход создает неповторимый облик здания, выделяющий его среди других церковных построек города.

Церковь Святой Марии Магдалины представляет собой необычный и редкий пример домовой церкви, входящей в состав учебного комплекса XIX века. В то время наличие собственного храма при учебном заведении считалось важным элементом образовательного процесса, способствующим духовно-нравственному воспитанию учениц. Церковь служила местом проведения регулярных богослужений, праздничных молебнов и важных событий в жизни гимназии.

Культурное наследие и современность

Сегодня церковь Святой Марии Магдалины является объектом культурного наследия и важной достопримечательностью Екатеринбурга. Здание представляет большую историческую и архитектурную ценность как памятник церковного зодчества конца XIX века и как часть уникального комплекса женской гимназии. Расположение в центральной части города делает храм доступным для посещения туристами и жителями Екатеринбурга, интересующимися историей и архитектурой родного города.

Церковь на улице Толмачева, 8 остается свидетельством высокого уровня развития архитектуры и строительного искусства в дореволюционном Екатеринбурге, а также напоминанием о важной роли благотворительности и меценатства в развитии образования и культуры города.