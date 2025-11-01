Авторитетный бизнесмен бизнесмен из Екатеринбурга вновь арестован

Александр Горбунов объявлен в розыск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вновь заочно арестовали авторитетного бизнесмена Александра Горбунова, который подозревается в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Горбунов находится в розыске. Мера пресечения в виде заключения под стражу начнется действовать с момента задержания. Решение пока не вступило в законную силу, защита может обжаловать его.

Первый заочный арест состоялся 25 сентября. Позже защита обжаловала это решение и смогла отменить его.

Продолжение после рекламы

О том, что Горбунов стал фигурантом уголовного дела, URA.RU сообщило 15 сентября. Бизнесмена объявили в розыск. По предварительным данным, Александра могут обвинять в вымогательстве ООО «База на Комсомольской», которой ранее владел бывший «авторитет» Михаил Клок (связь с криминалом отрицает). По другой версии, в деле Горбунова якобы также есть эпизод с вымогательством автомобиля у местного коммерсанта.

В свердловском СУ СК тему пока не комментировали, адвокат Горбунова от беседы с журналистом агентства отказался. Предположительно, Горбунов может находиться в Аргентине, говорил источник URA.RU.

Война за базу длится уже несколько лет. В 2017-м под суд попали члены бей-бригады из ИК-2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они силой заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока переписать базу на Горбунова.