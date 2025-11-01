Увидеть ледовое шоу можно будет 22 ноября Фото: предоставлено организаторами шоу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит в Екатеринбурге новое ледовое шоу «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя. Ранее программа с аншлагом прошла в Сочи, рассказали URA.RU организаторы.

«Мы получаем огромное количество теплых отзывов и сообщений о постановке. И, конечно, не могли оставить без внимания пожелания зрителей, и решили провести показы шоу в Екатеринбурге. Надеемся, что наша сказка подарит праздничное настроение, радость и веру в то, что мечты сбываются», — поделилась автор идеи, генеральный продюсер, режиссер и хореограф шоу Татьяна Навка.

В шоу будут участвовать мировые звезды фигурного катания. Среди них — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Также зрителей ждут яркие костюмы, музыка в исполнении российских селебрити и хора, декорации, мэппинг и мультимедийные спецэффекты. Постановку покажут 22 ноября на «УГМК-Арене».

В прошлом году Навка привозила в Екатеринбург шоу «История любви Шахерезады» по мотивам сказки Шарля Перро в стиле «Малефисенты» Роберта Стромберга. Тогда на лед вышла единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, олимпийская чемпионка Алина Загитова.