Снег выпал на севере области, а также в столице Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге и в других городах Свердловской области утром 1 ноября пошел снег. Об этом сообщают читатели URA.RU.

Также о снеге сообщали жители Серова еще 31 октября. По прогнозу синоптиков, в северной части региона 1 ноября днем установится отрицательная температура, возможно выпадение снега. Ожидается сохранение снежного покрова высотой до 1-2 см, на юге предполагаются осадки в виде мокрого снега.

На юге области температура перевалит через нулевую отметку в ночь на воскресенье 2 ноября. Днем ожидается от -1 до +4 градусов, на крайнем севере до -4 градусов.