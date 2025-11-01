Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Екатеринбурге выпал снег. Видео

01 ноября 2025 в 10:00
Снег выпал на севере области, а также в столице

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге и в других городах Свердловской области утром 1 ноября пошел снег. Об этом сообщают читатели URA.RU. 

Также о снеге сообщали жители Серова еще 31 октября. По прогнозу синоптиков, в северной части региона 1 ноября днем установится отрицательная температура, возможно выпадение снега. Ожидается сохранение снежного покрова высотой до 1-2 см, на юге предполагаются осадки в виде мокрого снега.

На юге области температура перевалит через нулевую отметку в ночь на воскресенье 2 ноября. Днем ожидается от -1 до +4 градусов, на крайнем севере до -4 градусов.

