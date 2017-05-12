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12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
16:20  12 мая 2017 0

Суд Ханты-Мансийска оставил на свободе нефтяных «генералов», виновных в смерти 11 человек

Адресники. Ханты-Мансийск, дом правосудия
Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по делу о гибели 11 человекФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийским районным судом вынесен приговор сотрудникам компании «Инвест-Ойл» по уголовному делу о пожаре в цехе компании, в результате которого погибли 11 человек. Трагедия произошла на Приобском месторождении.

Суд признал виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 217 УК), гендиректора компании Алексея Карташова, технического директора Романа Толдиева и начальника участка Юрия Трубалко, но несмотря на обвинительный приговор все три участника процесса были амнистированы. Информация о приговоре находится в картотеке дел суда.

Трагедия произошла 29 сентября 2012 года. На объекте компании в результате взрыва произошло возгорание нескольких цехов и прилегающей к ним территории. На пожаре пострадали 17 человек, 11 из которых погибли.

Судебный процесс длился более трех с половиной лет, однако генеральный директор «Инвест-Ойла» 17 октября 2012 года был отпущен на свободу с подпиской о невыезде и внесенным залогом 4 млн рублей. По мнению суда, преступление, в совершении которого подозревался Карташов, подпадает под категорию тяжкого. Но так как оно произошло по неосторожности, были основания освободить подозреваемого под залог.

За время следствия судебный процесс несколько раз был остановлен и обжалован стороной обвинения: в 2014 году судья Дмитрий Кузнецов вернул дело в прокуратуру, а в 2005 году после обжалования решения судьи в суде ХМАО, районный суд повторно начал расследования дела. Спустя 5 лет после трагедии в январе 2017 года прокуратура оспорила решения судьи Кузнецова, и рассмотрение уголовного дела возобновилось.

Игорь Волосин
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