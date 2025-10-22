Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В ХМАО произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом. Фото

22 октября 2025 в 11:32
В Ханты-Мансийском районе рейсовый автобус попал в ДТП

В Ханты-Мансийском районе рейсовый автобус попал в ДТП

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийском районе водитель автобуса не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии два человека погибли, еще пять получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«На 867 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, водитель автобуса „Yutong“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия два человека погибли и пять получили травмы», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работает оперативная группа. Силовики устанавливают причины аварии.

Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском районе

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Югры (https://t.me/ugibdd86/11379)

