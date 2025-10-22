В Ханты-Мансийском районе рейсовый автобус попал в ДТП Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийском районе водитель автобуса не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии два человека погибли, еще пять получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«На 867 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, водитель автобуса „Yutong“, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия два человека погибли и пять получили травмы», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работает оперативная группа. Силовики устанавливают причины аварии.