В ХМАО назвали самые популярные подработки в общепите

В Югре спрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на 37%. Среди популярных вакансий кухонные работники, пиццамейкеры и повара-кассиры, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«В третьем квартале исполнителей в категории кухни и пищевого производства на подработку в ХМАО искали на 37% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в исследовании аналитиков платформы. В среднем за такую подработку предлагают чуть больше 44 тысяч рулей в месяц. Это вдвое больше, чем по стране.

Растет число предложений о подработке для пиццамейкеров — компании искали таких специалистов чаще в полтора раза. Таким специалистам предлагают зарплату около 53,5 тысяч рублей.

Почти в два раза чаще сейчас требуются повара-кассиры, которые могут рассчитывать на среднюю зарплату в 46 тысяч рублей. Уточняется, что оклад в общепите зависит от количества смен, специфики задач и опыта исполнителя.